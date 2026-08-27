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Андрей Рублёв, US Open 2026: сетка турнира, возможный путь до титула

Андрей Рублёв, US Open — 2026: сетка турнира, возможный путь до титула
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В Нью-Йорке с 30 августа по 13 сентября пройдёт последний в сезоне турнир «Большого шлема» по теннису US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с сеткой и возможным путём по турниру 24-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва. В качестве потенциальных соперников по турниру выбраны игроки с наивысшим рейтингом на начало соревнований.

Предполагаемый путь Андрея Рублёва до титула на US Open – 2026:

первый круг: Марин Чилич (Хорватия, 81);

второй круг: Даниэль Мерида-Агилар (Испания, 39);

третий круг: Брэндон Накашима (США,17);

четвёртый круг: Новак Джокович (Сербия, 5);

1/4 финала: Даниил Медведев (Россия, 8);

1/2 финала: Карлос Алькарас (Испания, 3);

финал: Александр Зверев (Германия, 2).

Сетка US Open - 2026
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