Андрей Рублёв, US Open — 2026: сетка турнира, возможный путь до титула
В Нью-Йорке с 30 августа по 13 сентября пройдёт последний в сезоне турнир «Большого шлема» по теннису US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с сеткой и возможным путём по турниру 24-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва. В качестве потенциальных соперников по турниру выбраны игроки с наивысшим рейтингом на начало соревнований.
Предполагаемый путь Андрея Рублёва до титула на US Open – 2026:
первый круг: Марин Чилич (Хорватия, 81);
второй круг: Даниэль Мерида-Агилар (Испания, 39);
третий круг: Брэндон Накашима (США,17);
четвёртый круг: Новак Джокович (Сербия, 5);
1/4 финала: Даниил Медведев (Россия, 8);
1/2 финала: Карлос Алькарас (Испания, 3);
финал: Александр Зверев (Германия, 2).