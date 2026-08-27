«Складывается очень интересная ситуация». Кузнецова — о Соболенко и Рыбакиной на US Open

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о борьбе Арины Соболенко и Елены Рыбакиной за первую строчку мирового рейтинга на US Open — 2026.

«Сидели на днях с друзьями, большими любителями тенниса, и разговор как-то сам собой зашёл про женский теннисный рейтинг и про то, что сейчас происходит с Ариной Соболенко.

Если честно, немного тревожат её последние результаты. Мы уже настолько привыкли видеть Арину в финалах, с титулами и очень уверенной игрой, что сейчас невольно ждём от неё того же. Хотя, как когда-то прекрасно сказал Андрей Аршавин: «Ваши ожидания — это ваши проблемы». И ведь где-то он был прав. Мы, конечно, можем рассуждать сколько угодно. Но мне кажется, что сама Арина ждёт от себя сейчас гораздо большего, чем кто-либо из нас от неё.

Начало сезона у неё было очень сильным, но последние месяцы складываются заметно тяжелее. В Канаде она остановилась в четвёртом круге, в Цинциннати — снова раннее поражение. При этом Арина по-прежнему первая ракетка мира. И вот тут перед US Open складывается очень интересная ситуация. Соболенко приезжает в Нью-Йорк действующей чемпионкой, а значит, ей предстоит защищать 2000 очков.

А Рыбакина подобралась совсем близко и защищает значительно меньше. Поэтому на US Open борьба пойдёт уже не только за титул, но потенциально и за первую строчку женского теннисного рейтинга. Чем раньше закончит турнир Арина, тем больше возможностей появляется у Елены. Но у Рыбакиной есть другая проблема, которая, к сожалению, преследует её уже не п