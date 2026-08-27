Новак Джокович, US Open — 2026: сетка турнира, возможный путь до титула

В Нью-Йорке с 30 августа по 13 сентября пройдёт последний в сезоне турнир «Большого шлема» по теннису US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с сеткой и возможным путём по турниру пятой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича. В качестве потенциальных соперников по турниру выбраны игроки с наивысшим рейтингом на начало соревнований.

Предполагаемый путь Новака Джоковича до титула на US Open – 2026:

первый круг: Мариано Навоне (Аргентина, 48);

второй круг: Маттео Берреттини (Италия, 43);

третий круг: Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 31);

четвёртый круг: Брэндон Накашима (США, 17);

1/4 финала: Даниил Медведев (Россия, 8);

1/2 финала: Карлос Алькарас (Испания, 3);

финал: Александр Зверев (Германия, 2).