«Нам нужно развиваться». Антон Дубров высказался о спаде в игре Арины Соболенко

Антон Дубров, тренер первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко, рассказал о сложном периоде в карьере своей подопечной, отметив, что команда пытается помочь ей справиться со спадом.

«Думаю, мы также немного избалованы высокими ожиданиями. Ты приезжаешь на турнир и думаешь: «Хорошо, скорее всего, мы останемся здесь до конца». А потом не то чтобы внезапно, но ты понимаешь: «Хорошо, нам нужно уезжать, нужно тренироваться». И оказываешься в состоянии — не депрессии, но чувствуешь себя немного потерянным. Это неловкое ощущение.

Но в то же время у нас всегда такой подход: прежде всего мы ищем решение и пытаемся найти лучшее из возможных. Допустим, в этой ситуации — смотрим, как с подобными моментами справлялись Новак [Джокович] или Серена [Уильямс]. Или даже Коби [Брайант] — как он подходил к своей карьере. В карьере не бывает постоянных успехов.

Будут и спады, но именно в такие моменты можно вырасти сильнее всего. Поэтому, если мы найдём лучшее решение, она станет ещё сильнее. Она уже была великолепна, но, похоже, со всеми знаниями, которые у нас были, мы достигли определённого