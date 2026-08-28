Стефанос Циципас будет работать с Патриком Муратоглу во время US Open — Tennis Talk

Чемпион Итогового турнира АТР — 2019, 53-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас будет работать с известным французским менеджером и тренером Патриком Муратоглу во время Открытого чемпионата США — 2026. Об этом сообщает Tennis Talk.

В июне греческий теннисист прекратил сотрудничество со своим отцом, который занимал пост тренера. После этого Циципас начал работать с Томасом Перреном, отметив, что его также будет курировать Муратоглу.

Ранее в этом году грек взял титул на турнире АТР-250 в Гштааде. Для Стефаноса он стал 13-м в карьере и первым – в сезоне-2026.

Патрик Муратоглу ранее работал с Сереной Уильямс, Наоми Осакой, Хольгером Руне и Симоной Халеп.