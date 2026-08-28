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«Не сказал бы, что внесли много изменений». Тренер Соболенко — о подготовке к US Open

«Не сказал бы, что внесли много изменений». Тренер Соболенко — о подготовке к US Open
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Антон Дубров, тренер первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко, рассказал, какие изменения они внесли в тренировочный процесс при подготовке к US Open – 2026.

«Честно говоря, я бы не сказал, что мы внесли много изменений. Но обычно на неделе перед турниром «Большого шлема» каждый день вы играете как минимум один сет с другим игроком, а затем проводите с партнёрами для тренировок 60-90 минут, иногда два часа на корте.

Мы стараемся сохранять объём и интенсивность тренировок, возможно, делать их немного выше, особенно на неделе перед турниром «Большого шлема». Но в то же время мне нравится, как она сейчас тренируется и что делает на корте. Думаю, на данный момент я хочу, чтобы она была счастлива и получала удовольствие от процесса.

Иногда на самом деле лучше взять выходной и провести меньше времени на корте или немного разнообразить разминку, чтобы тренировки были веселее и приносили больше удовольствия», – приводит слова Дуброва Tennis Head.

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