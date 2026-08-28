«Это вызывает обеспокоенность». Энди Роддик — о Соболенко перед стартом US Open — 2026

Победитель US Open — 2003 американец Энди Роддик высказался о форме первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко перед US Open — 2026.

«Это вызывает обеспокоенность. Считаю ли я, что в долгосрочной перспективе её результаты находятся под угрозой? Нет. Но пытается ли она сейчас обрести уверенность в своих силах? Безусловно.

Здесь не стоит удивляться какому-либо развитию событий. Если она рано проиграет и продолжит эту неудачную серию, это будет неожиданным результатом, но не сказать, что её нынешняя игра совершенно не даёт оснований для таких разговоров.

Безусловно, нужно учитывать её высокий потенциал, но, думаю, сейчас её спад настолько же серьёзный, насколько мы видели за последние три года. Не могу представить, что кто-то, включая её саму, смотрит на ситуацию иначе. Это не означает, что она не способна всё исправить, и не означает, что мы не должны дать ей шанс, учитывая её способность переломить ситуацию», — приводит слова Роддика The Tennis Gazette.

Соболенко уже начала выступление на US Open с участия в миксте в паре с Новаком Джоковичем. Дуэт проиграл в первом круге Катержине Синяковой и Генри Паттену.