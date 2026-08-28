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Теннисистам на US Open выдали финансовый бонус перед стартом турнира

Теннисистам на US Open выдали финансовый бонус перед стартом турнира
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US Open предоставила всем игрокам финансовый бонус перед стартом турнира.

«Приятный сюрприз! После прибытия в Нью-Йорк игроки получили сертификат Uber на $2,5 тыс. и подарочную карту American Express на $1 тыс., чтобы помочь покрыть расходы во время выступления на турнире и борьбы за титул «Большого шлема», — говорится в заявлении на официальной странице US Open в социальной сети X.

Открытый чемпионат США – 2026 пройдёт с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионов в мужском одиночном разряде является испанец Карлос Алькарас. В женском одиночной разряде действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко.

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