Теннисистам на US Open выдали финансовый бонус перед стартом турнира

US Open предоставила всем игрокам финансовый бонус перед стартом турнира.

«Приятный сюрприз! После прибытия в Нью-Йорк игроки получили сертификат Uber на $2,5 тыс. и подарочную карту American Express на $1 тыс., чтобы помочь покрыть расходы во время выступления на турнире и борьбы за титул «Большого шлема», — говорится в заявлении на официальной странице US Open в социальной сети X.

Открытый чемпионат США – 2026 пройдёт с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионов в мужском одиночном разряде является испанец Карлос Алькарас. В женском одиночной разряде действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко.