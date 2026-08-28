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Янник Синнер посетил тренировку туринского «Ювентуса»

Янник Синнер посетил тренировку туринского «Ювентуса»
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер посетил одну из тренировок туринского «Ювентуса».

Напомним, Янник Синнер снялся с US Open — 2026. Ранее сообщалось, что спортсмен проходит курс терапии от воспаления колена в Турине. По итогам обследования в клинике JMedical ему рекомендовано воздержаться от тренировок до 6 сентября.

Синнер не выходил на корт в официальных матчах с победы на Уимблдоне-2026. В текущем сезоне теннисист выиграл шесть титулов. Пять из них покорились итальянцу на «Мастерсах» в Монте-Карло, Мадриде, Риме, Индиан-Уэллсе и Майами, а шестой — на Уимблдоне.

«Ювентус» после двух туров чемпионата Италии по футболу занимает пятое место в турнирной таблице.

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