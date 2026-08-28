«Для него Рождество наступило раньше срока». Макки — о шансах Зверева на US Open — 2026

Известный тренер Рик Макки высказался о шансах второй ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева на US Open — 2026.

«Я ставлю на то, что Зверев возьмёт свой второй титул «Большого шлема», главным образом потому, что два лучших на данный момент игрока в туре Карлос и Янник были бы очевидным выбором. Но «Огнемёт» травмирован, а «Волшебник» в последний раз играл на грунте пять месяцев назад. Для мощно подающего немца Рождество наступило раньше срока: этот титул у него в кармане, если только он не потеряет концентрацию, не начнёт злиться», – написал Макки на своей странице в X.

Напомним, первая ракетка мира Янник Синнер снялся с розыгрыша US Open 2026 года из-за травмы. А для Карлоса Алькараса, который на данный момент занимает третье место в рейтинге ATP, этот турнир станет первым после долгого восстановления от повреждения кисти.