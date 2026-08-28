«Тебе стоит сделать ирокез». Серена Уильямс — о причёске Карлоса Алькараса

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко задали вопрос испанцу Карлосу Алькарасу и американке Серене Уильямс. 23-кратная победительница ТБШ посоветовала испанцу сделать ирокез.

Новак Джокович: Ты не хочешь спросить о его волосах?

Арина Соболенко: А, и правда, что за стрижка? Теперь волосы стали немного длиннее, что будет дальше?

Карлос Алькарас: Не знаю, я спрашивал, что мне стоит сделать.

Серена Уильямс: Ирокез.

Карлос Алькарас: Ирокез? Возможно… Возможно, у моего отца будет сердечный приступ. Но я подумаю.

Серена Уильямс: Тебе стоит его сделать. А если тебе не понравится, можешь просто сбрить, — сказали теннисисты в интервью Vogue.