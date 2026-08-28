«Никогда не планировала возвращаться». Серена Уильямс — на вопрос Джоковича о мотивации

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс ответила на вопрос 24-кратного победителя ТБШ серба Новака Джоковича о мотивации возвращения в теннис.

Новак Джокович: Серена, что для тебя было самой большой мотивацией? Если бы ты могла выделить одну причину возвращения в теннис…

Серена Уильямс: Честно говоря, я никогда не планировала возвращаться. Но этот парень такой: «Нам надо сыграть микст». И я в ответ: «Правда?» Он сказал: «Да, надо это сделать».

Карлос Алькарас: Я её заставил (смеётся), — сказали теннисисты в интервью Vogue.

На US Open — 2026 Серена Уильямс выступила в миксте с Карлосом Алькарасом. В 1/4 финала они проиграли Белинде Бенчич и Флавио Коболли. Также Серена выступит в парном разряде с сестрой Винус.