Григор Димитров прошёл квалификацию в основную сетку ТБШ второй раз в карьере

Бывшая третья ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров прошёл квалификацию в основную сетку турнира «Большого шлема» в мужском одиночном разряде всего во второй раз в своей карьере, после Открытого чемпионата Австралии в 2011 году.

Димитров вышел в основную сетку Открытого чемпионата США — 2026 после того, как его соперник Отто Виртанен из Финляндии снялся с решающего матча квалификации.

Матчи одиночного разряда на мэйджоре в Нью-Йорке пройдут с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира среди мужчин является нынешняя третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.