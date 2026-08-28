«Не думаю, что она победит». Конта — о шансах Соболенко на US Open — 2026

Бывшая британская теннисистка Йоханна Конта выразила мнение, что первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко будет сложно победить на US Open — 2026.

«Не думаю, что Соболенко победит. И дело тут вовсе не в уровне игры, ведь она может выступать стабильно в каждом матче, причина не в этом. На самом деле, я считаю, что сейчас соперницы по сетке стали больше верить в себя, когда выходят против неё.

Поэтому, когда у Соболенко случатся провалы — а они бывают у неё в каждом матче, — я не думаю, что ей удастся выйти сухой из воды, всё зависит от того, насколько уверенно сыграют её оппонентки и как долго эти спады продлятся.

Раньше она создавала себе своего рода «подушку безопасности», позволявшую допускать такие ошибки, потому что, как мне кажется, игроки на другой стороне сетки не были к этому готовы. Думаю, в те моменты соперницы даже не верили, что могут найти способ её обыграть. Она создала вокруг себя мощный образ практически непобедимого игрока в определённых ситуациях. Но мне кажется, что с момента турнира в Майами этот ореол заметно померк», – приводит слова Конты TNT Sports.