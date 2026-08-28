Виландер поделился ожиданиями от выступления Алькараса на US Open — 2026

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер поделился ожиданиями от выступления семикратного победителя мэйджоров испанца Карлоса Алькараса на Открытом чемпионате США — 2026.

«Если он выйдет в третий раунд, будет набирать ход и, возможно, покажет лучший теннис в своей карьере. Для Карлоса очень важно, чтобы во время игры с ним общался кто-то со стороны, будь то Хуан Карлос Ферреро, которого уже нет в команде, или кто-то ещё. Думаю, это действительно ключевой момент на Открытом чемпионате США», — приводит слова Виландера Eurosport.es.

В первом круге соревнований Алькарас сыграет с российским теннисистом Романом Сафиуллиным.