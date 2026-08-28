Федерер рассказал, с кем из теннисистов хотел бы сыграть выставочный матч

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал, с кем из действующих теннисистов больше всего хотел бы сыграть выставочный матч.

«Хочу сыграть с Карлосом Алькарасом – он очень яркий. Мне так и не довелось встретиться ни с ним, ни с Янником Синнером. Мы только немного тренировались вместе, когда они ещё пробивались наверх. К сожалению, немного пропустил это поколение – есть целая группа игроков, с которыми я просто не успел сыграть из-за проблем с коленом. Ну и, конечно, Новак Джокович тоже был бы отличным вариантом: он по-прежнему продолжает играть на высоком уровне и остаётся в туре, что здорово.

Приятно видеть, что Карлос вернулся. Рад, что успел восстановиться. Посмотрим, как он будет себя чувствовать, я желаю ему всего наилучшего. Однако мне не приходится думать, как я сыграл бы против него, потому что меня нет в сетке», – сказал Федерер на пресс-конференции.

Ранее Роджер, завершивший карьеру в 2022 году, провёл два выставочных матча в рамках «Недели болельщиков» на US Open — 2026. Сначала теннисист сыграл сет против Энди Роддика и победил со счётом 6:3. Затем в паре с Джоном Макинроем он переиграл Андре Агасси и Роддика со счётом 7:5.