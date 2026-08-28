Макинрой — о US Open: если Алькарас не дойдёт до финала, я бы поставил на Бена Шелтона

Победитель семи турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой предположил, кто сможет выиграть US Open — 2026 в случае, если семикратный чемпион мэйджоров испанец Карлос Алькарас не сумеет защитить титул.

«Больше всего меня радует возвращение Карлоса Алькараса, который был травмирован четыре месяца. У него была проблема с запястьем. Если он не дойдёт до финала, думаю, путь будет более открыт для американских игроков. Я бы поставил на Бена Шелтона. Но есть и другие игроки, например Фрэнсис Тиафо. Было бы здорово положить конец этой 23‑летней серии без победы американца на турнире «Большого шлема», — сказал Макинрой в эфире передачи Today.