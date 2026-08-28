Вихлянцева — о USO: самый важный вопрос: выйдет ли Алькарас на матч с Сафиуллиным?

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о жеребьёвке US Open — 2026 в мужском одиночном разряде.

«Вот мы и узнали сетку последнего мэйджора в этом сезоне. Первые круги, которые, наверное, большинство теннисных фанатов не пропустят. Это, конечно же, самый первый матч — это Карлос Алькарас против Романа Сафиуллина. Вы знаете, вот самый важный вопрос: выйдет ли Карлос на матч? Потому что после микста он пропустил тренировочный день, по информации испанских медиа. Если всё-таки Карлос выходит на матч, то мне кажется, что это будет важный тест для Романа Сафиуллина. Как Карлос изменил свой форхенд после травмы кисти, это шанс для Романа обыграть на данный момент третью ракетку мира.

А ещё также, конечно, матч Циципаса против Артюра Фиса, первый круг важный, хоть Стефанос и не в такой форме, но для Фиса, я думаю, что может быть неприятный соперник первого круга. Также Стэн Вавринка против Маттео Берреттини — повторение Уимблдонского триллера.

Что касаемо остальных наших теннисистов, Даниил Медведев проведёт первый круг против квалифаера или лаки-лузера. Дальше у него потенциально Рафаэль Коллиньон. Непростой старт, плюс маленькое количество матчей на американской серии. Пока непонятно, в какой форме Даниил подошёл к последнему мэйджору и как раз к своему самому любимому покрытию.

Надеемся, что всё-таки он стартанёт удачно, потому что квалификацию прошёл, например,