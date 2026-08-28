«До четырёх лет я не разговаривал». Бруксби — об аутизме

74-я ракетка мира американский теннисист Дженсон Бруксби рассказал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться из-за расстройства аутистического спектра (РАС), диагностированного в раннем детстве.

«Пришло время поделиться тем, что я скрывал всю свою жизнь. В раннем детстве у меня диагностировали тяжёлую форму аутизма. До четырёх лет я не разговаривал. Мне требовалось 40 часов интенсивной терапии в неделю. Мне повезло, что мои родители не опустили руки», — приводит слова Бруксби L'Équipe.

Дженсону Бруксби 25 лет. Он является победителем одного турнира ATP-250 в Хьюстоне. В октябре 2023 года теннисист был дисквалифицирован на 13 месяцев за три пропуска допинг-теста. Срок дисквалификации истёк в январе 2025 года.