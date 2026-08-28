«Достаточно молодая и перспективная». Турсунов — о выходе Яценко в основу US Open
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Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о выходе 160-й ракетки мира россиянки Полины Яценко в основную сетку US Open — 2026. В финале квалификации она обыграла представительницу Испании Андреа Ласаро Гарсию (142-я в рейтинге) со счётом 7:5, 6:1.
US Open — квалификация (ж). Финал
27 августа 2026, четверг. 18:50 МСК
160
Полина Яценко
П. Яценко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
142
Андреа Ласаро Гарсия
А. Ласаро Гарсия
«Можно поздравить Полину Яценко.