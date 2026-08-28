«Достаточно молодая и перспективная». Турсунов — о выходе Яценко в основу US Open

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о выходе 160-й ракетки мира россиянки Полины Яценко в основную сетку US Open — 2026. В финале квалификации она обыграла представительницу Испании Андреа Ласаро Гарсию (142-я в рейтинге) со счётом 7:5, 6:1.

«Можно поздравить Полину Яценко.