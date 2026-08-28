«Есть куча интриг». Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от US Open — 2026

Бывший главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего Открытого чемпионата США — 2026.

Анна Чакветадзе: Расскажите, что вы ждёте от турнира?

Леонид Слуцкий: Ну что, я жду, что Синнер не играет, Алькарас играет. Какой он вернулся? Что будет? Наконец-то Бублик вообще сможет проявить себя по максимуму или нет? Смена очередная тренера у Дани Медведева. Сможет он, не сможет с новым штабом. Ну, то есть куча интриг, куча всего.

Анна Чакветадзе: Расскажите, пожалуйста, а за кого вы болеете, кого поддерживаете?

Леонид Слуцкий: Я болею за наших, — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале First&Red.