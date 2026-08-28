«Думаю, что лучше себя чувствую». Самсонова — об улучшениях на корте после свадьбы

45-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала, связывает ли свои результаты на корте с недавней свадьбой.

Анна Чакветадзе: Была свадьба. Ты заиграла лучше.

Леонид Слуцкий: Муж итальянец, скажи мне?

Людмила Самсонова: Румын, но родился в Италии.

Анна Чакветадзе: Мне очень понравилось, что ты как будто бы расслабилась после свадьбы, начала играть лучше. Ты связываешь это с тем, что всё-таки наконец бракосочеталась? Что, груз с плеч? Что случилось?

Леонид Слуцкий: Долго ждала предложения просто. То есть ты его пушила?

Людмила Самсонова: Да-да-да, каждый день.

Леонид Слуцкий: То есть ты его пушила? Нервничала от этого? На корте ничего не получалось? И тут на колено сел — и всё было красиво.

Людмила Самсонова: Нет, не думаю, правда, что это только свадьба была. Просто я поменяла команду, я взяла все на свои плечи, можно так сказать. Полагаю, лучше себя чувствую, — сказала Самсонова в видео на YouTube-канале First&Red.