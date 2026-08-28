Людмила Самсонова — о смене гражданства: всегда говорила, что ощущаю себя русской

45-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала об игре за Италию, а также поделилась, что не планирует менять спортивное гражданство.

Анна Чакветадзе: Расскажи, ты в детстве переехала в Италию?

Людмила Самсонова: В год.

Анна Чакветадзе: Ты классно на русском говоришь всё равно. Ты думаешь на итальянском и переводишь, да? Как удалось сохранить русский? С кем общаешься?

Людмила Самсонова: Родители. Они меня учили русскому, писать учили дома. У меня итальянская школа была и русская дома. Вот так вот.

Леонид Слуцкий: Ты себя внутри ощущаешь итальянкой или русской? Или это зависит от ситуации?

Людмила Самсонова: Я всегда говорила, что русской. Не знаю, почему, но так.

Леонид Слуцкий: Это очень круто.

Анна Чакветадзе: Леонид не знает, что ты играла за Италию?

Людмила Самсонова: От 16 до 18. Без паспорта.

Анна Чакветадзе: Расскажи, почему так.

Людмила Самсонова: Просто там после 18 без паспорта нельзя. И поэтому всё. У меня там закончилось. И перешла на русское опять. И вот так вот получилось. И федерация не помогла, и документы там… Ну, не получалось.

Анна Чакветадзе: Сейчас они зовут тебя обратно. Ты?

Людмила Самсонова: Нет.

Леонид Слуцкий: А как ты с нашей федерацией? Тебе помогают, в принципе, ты чувствуешь поддержку? Какие у тебя вообще отношения с федерацией?

Людмила Самсонова: Ну, нормально.

Леонид Слуцкий: То есть тебе особо от них ничего такого не нужно, да, специально?

Людмила Самсонова: Нет, нет, у меня, да, нормально с ними, — сказала Самсонова в видео на YouTube-канале First&Red.