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Людмила Самсонова — о допуске россиян: жду не дождусь. Олимпиада — у меня мечта

Людмила Самсонова — о допуске россиян: жду не дождусь. Олимпиада — у меня мечта
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45-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала, что мечтает сыграть на Олимпийских играх и вновь выступить на Кубке Билли Джин Кинг.

Леонид Слуцкий: А если мы вернёмся опять на международную арену, и будут, соответственно, все эти кубки, ты готова играть за Россию?
Людмила Самсонова: Да, я жду не дождусь. Я так хотела бы снова на Кубке Билли Джин Кинг сыграть и Олимпиаду. Олимпиада — у меня мечта, — сказала Самсонова в видео на YouTube-канале First&Red.

Людмила Самсонова в составе сборной России побеждала в Кубке Билли Джин Кинг в 2021 году. В Олимпиаде в Париже россиянка участия не принимала.

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