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Сразу четыре теннисистки претендуют на первую строчку рейтинга по итогам US Open — 2026

Сразу четыре теннисистки претендуют на первую строчку рейтинга по итогам US Open — 2026
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Сразу четыре теннисистки претендуют на звание первой ракеткой мира по итогам US Open — 2026. Среди них действующий лидер мирового рейтинга Арина Соболенко, а также Елена Рыбакина, Кори Гауфф и Джессика Пегула.

Елена Рыбакина может позволить себе вылет в первом круге, если Соболенко, Гауфф или Пегула не выиграют турнир. А если казахстанская теннисистка выйдет в полуфинал, шансов у других не останется даже при условии титула.

Для того чтобы сохранить первую позицию, Соболенко необходимо выиграть американский турнир «Большого шлема». При этом Рыбакина не должна дойти дальше четвертьфинала. Такое же условие у американок Кори Гауфф и Джессики Пегулы.

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