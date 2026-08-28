15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Людмила Самсонова рассказала, какой результат на US Open — 2026 считала бы хорошим

Людмила Самсонова рассказала, какой результат на US Open — 2026 считала бы хорошим
Комментарии

45-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала, каким должен быть результат US Open — 2026, чтобы она смогла назвать этот турнир хорошим для неё.

Анна Чакветадзе: Последний вопрос. Какой у тебя любимый турнир «Большого шлема»?
Людмила Самсонова: Уимблдон.

Анна Чакветадзе: И ты хорошо там играешь. Супер, трава подходит.
Людмила Самсонова: Я люблю Лондон, люблю Уимблдон очень сильно.

Фёдор Маслов: Люда, скажи, если мы через две недели снова с тобой встретимся и спросим, хороший ли US Open получился, что должно случиться, чтобы ты уверенно ответила «да»?
Людмила Самсонова: С кубком, — сказала Самсонова в видео на YouTube-канале First&Red.

В первом круге US Open Самсонова сыграет с представительницей Австралии Майей Джойнт.

Материалы по теме
Людмила Самсонова — о допуске россиян: жду не дождусь. Олимпиада — у меня мечта
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android