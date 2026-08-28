Людмила Самсонова рассказала, какой результат на US Open — 2026 считала бы хорошим

45-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала, каким должен быть результат US Open — 2026, чтобы она смогла назвать этот турнир хорошим для неё.

Анна Чакветадзе: Последний вопрос. Какой у тебя любимый турнир «Большого шлема»?

Людмила Самсонова: Уимблдон.

Анна Чакветадзе: И ты хорошо там играешь. Супер, трава подходит.

Людмила Самсонова: Я люблю Лондон, люблю Уимблдон очень сильно.

Фёдор Маслов: Люда, скажи, если мы через две недели снова с тобой встретимся и спросим, хороший ли US Open получился, что должно случиться, чтобы ты уверенно ответила «да»?

Людмила Самсонова: С кубком, — сказала Самсонова в видео на YouTube-канале First&Red.

В первом круге US Open Самсонова сыграет с представительницей Австралии Майей Джойнт.