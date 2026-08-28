«Скучаю по снегу». Людмила Самсонова приняла участие в блиц-опросе про Россию и Италию

45-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова приняла участие в блиц-опросе, где выбрала между Италией и Россией.

– Италия и Россия. Это две близкие тебе страны. Поэтому борщ или паста?

– Борщ.

– Пельмени или равиоли?

– Пельмени.

– Сырники или тирамису?

– Тирамису.

– Чай или эспрессо?

– Эспрессо.

– Русская зима или итальянское лето?

– Русская зима. Да, абсолютно да. Я скучаю по снегу.

– Москва или Рим?

– Ага, это хороший вопрос. Рим только потому, что я была больше раз там. Надо вернуться в Москву.

– А Питер или Милан?

– Питер.

– Чёрное море или Средиземное?

– Средиземное.

– Русская баня или итальянские термы?

– Итальянские термы.

– Дача или вилла?

– Дача.

– А русское кино или итальянское?

– Итальянское.

– Где у тебя больше ощущение дома? В России или в Италии?

– В России.

– Если завтра можно будет месяц пожить только в одной стране, это будет Россия или Италия?

– Италия.

– И последнее. Даниил Медведев или Янник Синнер?

– Даниил, конечно. Не знаю, мне нравится на него смотреть, — сказала Самсонова в видео на YouTube-канале First&Red.