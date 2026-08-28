«Скучаю по снегу». Людмила Самсонова приняла участие в блиц-опросе про Россию и Италию

45-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова приняла участие в блиц-опросе, где выбрала между Италией и Россией.
– Италия и Россия. Это две близкие тебе страны. Поэтому борщ или паста?
– Борщ.
– Пельмени или равиоли?
– Пельмени.
– Сырники или тирамису?
– Тирамису.
– Чай или эспрессо?
– Эспрессо.
– Русская зима или итальянское лето?
– Русская зима. Да, абсолютно да. Я скучаю по снегу.
– Москва или Рим?
– Ага, это хороший вопрос. Рим только потому, что я была больше раз там. Надо вернуться в Москву.
– А Питер или Милан?
– Питер.
– Чёрное море или Средиземное?
– Средиземное.
– Русская баня или итальянские термы?
– Итальянские термы.
– Дача или вилла?
– Дача.
– А русское кино или итальянское?
– Итальянское.
– Где у тебя больше ощущение дома? В России или в Италии?
– В России.
– Если завтра можно будет месяц пожить только в одной стране, это будет Россия или Италия?
– Италия.
– И последнее. Даниил Медведев или Янник Синнер?
– Даниил, конечно. Не знаю, мне нравится на него смотреть, — сказала Самсонова в видео на YouTube-канале First&Red.