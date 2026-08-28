Циципас отреагировал на то, что сыграет с Фисом в первом круге US Open — 2026
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Чемпион Итогового турнира ATP 2019 года, 53-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о предстоящем матче первого круга US Open — 2026 с французом Артюром Фисом, занимающим 11-е место в мировом рейтинге.
US Open (м). 1-й круг
30 августа 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Стефанос Циципас
С. Циципас
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Артюр Фис
А. Фис
«Готов к вызову. Давай сделаем это», – написал Циципас на своей странице в соцсети X.
Ранее Артюр Фис одержал победу на турнире серии «М