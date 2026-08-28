Циципас отреагировал на то, что сыграет с Фисом в первом круге US Open — 2026

Чемпион Итогового турнира ATP 2019 года, 53-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о предстоящем матче первого круга US Open — 2026 с французом Артюром Фисом, занимающим 11-е место в мировом рейтинге.

«Готов к вызову. Давай сделаем это», – написал Циципас на своей странице в соцсети X.

Ранее Артюр Фис одержал победу на турнире серии «М