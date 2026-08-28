Накашима — лидер по набранным очкам в серии хардовых турниров перед US Open — 2026

17-я ракетка мира американский теннисист Брэндон Накашима набрал наибольшее количество очков по итогам серии турниров на хардовом покрытии в США и Канаде перед стартом US Open – 2026 – 1250 баллов. Наилучшим результатом американца стал выход в финал «Мастерса» в Монреале, где он уступил соотечественнику Бену Шелтону (3:6, 6:7 (4:7)). Также Накашима дошёл до полуфинала турнира АТР-1000 в Цинциннати.

На втором месте по количеству набранных очков расположился француз Артюр Фис (1200), на третьем – Бен Шелтон (1110).

Матчи основной сетки US Open — 2026 в одиночном разряде стартуют в воскресенье, 30 августа. Первым соперником Накашимы станет аргентинец Себастьян Баэс.