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Швёнтек и Гауфф набрали наибольшее количество очков в серии хардовых турниров перед USO

Швёнтек и Гауфф набрали наибольшее количество очков в серии хардовых турниров перед USO
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Восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек и американка Кори Гауфф, занимающая в рейтинге WTA четвёртое место, набрали наибольшее количество очков в серии хардовых турниров в США и Канаде в преддверии US Open – 2026. На счету обеих спортсменок по 1390 набранных баллов. Швёнтек выиграла «тысячник» в Торонто, Гауфф – в Цинциннати.

За ними по количеству заработанных очков расположилась третья ракетка мира Джессика Пегула (1095). Также в топ-5 вошли Елена Рыбакина (Казахстан, 865 очков) и Александра Эала (Филиппины, 685 очков). Эала становилась победительницей «пятисотника» в Вашингтоне.

Матчи основной сетки одиночного разряда US Open — 2026 начнутся 30 августа.

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