186-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина не смогла выйти в основную сетку US Open — 2026, уступив в финале квалификации Чжэн Циньвэнь из Китая, занимающей в мировом рейтинге 121-е место. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 0:6.

По ходу матча Циньвэнь сделала пять эйсов, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. Приданкина подала навылет два раза, сделала шесть двойных ошибок, а также