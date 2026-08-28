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Чжэн Циньвэнь — Елена Приданкина, результат матча 28 августа 2026, счет 2:1, финал; US Open 2026 квалификация

Елена Приданкина не смогла выйти в основную сетку US Open — 2026
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186-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина не смогла выйти в основную сетку US Open — 2026, уступив в финале квалификации Чжэн Циньвэнь из Китая, занимающей в мировом рейтинге 121-е место. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 0:6.

US Open — квалификация (ж). Финал
28 августа 2026, пятница. 18:05 МСК
Чжэн Циньвэнь
121
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 0
         
Елена Приданкина
186
Россия
Елена Приданкина
Е. Приданкина

По ходу матча Циньвэнь сделала пять эйсов, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. Приданкина подала навылет два раза, сделала шесть двойных ошибок, а также