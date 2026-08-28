Кристина Лютова вышла в основную сетку US Open, победив в финале квалификации с «баранкой»

125-я ракетка мира российская теннисистка Кристина Лютова вышла в основную сетку US Open — 2026, одолев в финале квалификации польку Мартину Кубку, занимающую в мировом рейтинге 182-е место. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:0.

По ходу матча Лютова сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из шести заработанных. Кубка подала навылет четыре раза, сделала три двойные ошибки и не реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.

Матчи основной сетки одиночного разряда US Open — 2026 начнутся в воскресенье, 30 августа.