В основных сетках одиночного разряда US Open — 2026 выступят 14 российских теннисистов

14 российских теннисистов гарантировали себе участие в основных сетках одиночного разряда US Open – 2026.

В соревнованиях среди мужчин участие примут Даниил Медведев (седьмой сеяный), Андрей Рублёв (23-й), Карен Хачанов и Роман Сафиуллин (оба – без номера посева).

В женском турнире выступят Мирра Андреева (пятая сеяная), Диана Шнайдер (15-я), Екатерина Александрова (18-я), Анна Калинская (21-я), Анастасия Захарова, Анна Блинкова, Алина Корнеева, Людмила Самсонова, Полина Яценко, Кристина Лютова (все – без номера посева). Лютова и Яценко вышли в основную сетку турнира благодаря победе в квалификации. Елена Приданкина потенциально может принять в турнире участие в случае снятия кого-либо из спортсменок, теннисистка проиграла в финале квалификации.