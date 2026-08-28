Кей Нисикори уступил Рэи Сакамото в финале квалификации US Open — 2026

Финалист одного турнира «Большого шлема», 477-я ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори не смог выйти в основную сетку US Open – 2026, уступив в финале квалификации соотечественнику Рэи Сакамото, занимающему 157-е место в мировом рейтинге. Встреча соперников продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:7 (3:7).

По ходу матча Нисикори ни разу не подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. Сакамото подал навылет 19 раз, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать два брейк-пойнта из шести.

Матчи одиночного разряда US Open — 2026 начнутся 30 августа.