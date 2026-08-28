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Кей Нисикори — Рей Сакамото, результат матча 28 августа 2026, счёт 0:2, финал; US Open 2026 квалификация

Кей Нисикори уступил Рэи Сакамото в финале квалификации US Open — 2026
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Финалист одного турнира «Большого шлема», 477-я ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори не смог выйти в основную сетку US Open – 2026, уступив в финале квалификации соотечественнику Рэи Сакамото, занимающему 157-е место в мировом рейтинге. Встреча соперников продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:7 (3:7).

По ходу матча Нисикори ни разу не подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. Сакамото подал навылет 19 раз, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать два брейк-пойнта из шести.

Матчи одиночного разряда US Open — 2026 начнутся 30 августа.

Сетка US Open - 2026 (м)
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