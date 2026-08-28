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Стало известно, с кем сразится Даниил Медведев на старте US Open — 2026

Стало известно, с кем сразится Даниил Медведев на старте US Open — 2026
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Соперником восьмой ракетки мира российского теннисиста Данила Медведева в первом круге US Open — 2026 станет француз Юго Гастон, занимающий в мировом рейтинге 88-е место. Обновлённую сетку турнира представила пресс-служба US Open.

По итогам жеребьёвки Медведеву в качестве соперника достался один из квалифаеров. В финале квалификации Гастон одолел Колтона Смита из США (1:6, 6:4, 6:2).

Матчи одиночного разряда на мэйджоре в Нью-Йорке пройдут с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира среди мужчин является нынешняя третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Календарь US Open - 2026 (м)
Сетка US Open - 2026 (м)
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