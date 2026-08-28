«Не хочу устанавливать какие-то границы». Алькарас — об ожиданиях от US Open — 2026

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своих ожиданиях от US Open — 2026. Мэйджор в Нью-Йорке станет для него первым турниром после травмы запястья, полученной в апреле. В первом круге Алькарас сразится с россиянином Романом Сафиуллиным.

– Каковы ваши ожидания от приезда сюда? Несмотря на то что вы не играли долгое время, это будет уже не первый раз, когда игрок такого уровня выиграл турнир «Большого шлема» после длительного перерыва.

– Сейчас, конечно, я ненавижу проигрывать. Понятное дело, что сейчас я тут, чтобы выложиться на полную. Но для меня наиболее важно уехать с этого турнира здоровым и способным соревноваться, тренироваться со спортсменами такого уровня и знать, что мои пульс и тело в порядке.

Не хочу устанавливать для себя какие-то границы. Не знаю, будет это первый, второй круг или финал. Хочу думать не о результате, а о пройденном пути и том, что мы делаем. Прежде всего хочется выйти на корт, получить удовольствие и чувствовать себя хорошо. Это и есть то, чего хотелось долгое время: хорошо ощущать себя на теннисном корте.

– Но можно ли выиграть турнир «Большого шлема» после длительного перерыва?

– Конечно, можно. Думаю, многие это уже доказали: Федерер, Надаль и многие другие показывали, что можно выиграть мэйджор после долгого отсутствия в туре из-за травмы, даже серьёзной. Мы будем стараться верить, что у нас тоже получится, – сказал Алькарас на пресс-конференции перед стартом турнира.