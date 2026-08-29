Алькарас высказался об отсутствии Синнера на US Open — 2026

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался об отсутствии лидера рейтинга АТР Янника Синнера на предстоящем US Open и пожелал ему скорейшего выздоровления. Синнер пропускает турнир из-за проблем с коленом.

«Думаю, все испытывают одно и то же, когда Янник пропускает турнир. Довольно необычно, что мы друг друга не увидим ещё шесть месяцев. Просто желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, он качественно восстановится и мы снова увидим его на корте в лучшей форме.

Я вижу, что у многих игроков есть какие-то проблемы со здоровьем и травмы. Это показывает, насколько в календаре всё плотно. Но, надеюсь, Янник вернётся на корт ещё лучше, чем прежде», — сказал Алькарас на пресс-конференции перед стартом турнира.