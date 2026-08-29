«Не буду защищать себя». Соболенко высказалась о неудачных результатах в сезоне-2026

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о неудачной серии выступлений за последние несколько месяцев сезона. Последний на данный момент титул белоруска выиграла в марте на «тысячнике» в Майами.

– Что вы думаете о своей игре за последние месяцы? Ваш титул в Майами был выигран довольно давно, хотя вы несколько лет доминировали. Как заставляете себя не паниковать?

– В этом и есть прелесть спорта. Брось мне сложный вызов, и я вернусь сильнее. Да, это был не лучший период, не буду защищать себя. Но очевидно, что не хочу об этом периоде говорить. Мне пришлось столкнуться с кое-какими вещами, но кому не всё равно, верно?

Я выступала не лучшим образом. Эти тяжёлые уроки определённо сделают меня сильнее. Я работаю ещё усерднее, в том числе над психологией. Постаралась перез