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Кристина Лютова станет самой молодой участницей основной сетки US Open — 2026

Кристина Лютова станет самой молодой участницей основной сетки US Open — 2026
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125-я ракетка мира российская теннисистка Кристина Лютова станет самой молодой участницей основной сетки Открытого чемпионата США – 2026. 16-летняя россиянка пробилась в основную сетку через квалификацию, в финале отбора одолев польку Мартину Кубку со счётом 6:4, 6:0.

US Open — квалификация (ж). Финал
28 августа 2026, пятница. 18:05 МСК
Кристина Лютова
125
Россия
Кристина Лютова
К. Лютова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		0
         
Мартина Кубка
182
Польша
Мартина Кубка
М. Кубка

Эта победа стала для теннисистки девятой подряд. В начале августа 2026 года Лютова выступила на своём дебютном турнире уровня WTA, который при этом выиграла, одолев в заключительном матче чешку Дарью Видьманову (1:6, 6:1, 6:3). С 2020 года теннисистка проживает в США.

Матчи основной сетки US Open – 2026 стартуют в воскресенье, 30 августа.

Сетка US Open - 2026 (ж)
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