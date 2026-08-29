Кристина Лютова станет самой молодой участницей основной сетки US Open — 2026

125-я ракетка мира российская теннисистка Кристина Лютова станет самой молодой участницей основной сетки Открытого чемпионата США – 2026. 16-летняя россиянка пробилась в основную сетку через квалификацию, в финале отбора одолев польку Мартину Кубку со счётом 6:4, 6:0.

Эта победа стала для теннисистки девятой подряд. В начале августа 2026 года Лютова выступила на своём дебютном турнире уровня WTA, который при этом выиграла, одолев в заключительном матче чешку Дарью Видьманову (1:6, 6:1, 6:3). С 2020 года теннисистка проживает в США.

Матчи основной сетки US Open – 2026 стартуют в воскресенье, 30 августа.