15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Определённо бы повторила этот опыт». Мирра Андреева — об участии в миксте US Open — 2026

«Определённо бы повторила этот опыт». Мирра Андреева — об участии в миксте US Open — 2026
Комментарии

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась впечатлениями после выступления в миксте на US Open — 2026. Мирра принимала участие в турнире вместе с другим российским теннисистом Андреем Рублёвым, пара дошла до 1/2 финала соревнований, уступив будущим победителям, чешскому дуэту Каролина Мухова/Якуб Меншик — 4:5 (6:8), 5:3, [9:11].

US Open — микст. 1/2 финала
27 августа 2026, четверг. 03:50 МСК
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
К. Мухова Я. Меншик
Окончен
1 : 0
1 2 3
         
5 8 		3 1 11
4 6 		5 0 9
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
М. Андреева А. Рублёв

«Мы отлично провели время. Во время первого матча Андрей сказал мне: «Мирра, давай просто получать удовольствие и создавать вместе много прекрасных воспоминаний». А я такая: «Хорошо. Значит, это и будет нашим планом».

Мне кажется, мы играли отлично. И при этом я всё равно получила огромное удовольствие. Я бы определённо повторила этот опыт», — сказала Андреева на пресс-конференции US Open — 2026.