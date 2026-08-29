«Определённо бы повторила этот опыт». Мирра Андреева — об участии в миксте US Open — 2026

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась впечатлениями после выступления в миксте на US Open — 2026. Мирра принимала участие в турнире вместе с другим российским теннисистом Андреем Рублёвым, пара дошла до 1/2 финала соревнований, уступив будущим победителям, чешскому дуэту Каролина Мухова/Якуб Меншик — 4:5 (6:8), 5:3, [9:11].

«Мы отлично провели время. Во время первого матча Андрей сказал мне: «Мирра, давай просто получать удовольствие и создавать вместе много прекрасных воспоминаний». А я такая: «Хорошо. Значит, это и будет нашим планом».

Мне кажется, мы играли отлично. И при этом я всё равно получила огромное удовольствие. Я бы определённо повторила этот опыт», — сказала Андреева на пресс-конференции US Open — 2026.