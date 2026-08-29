«Чувствую воодушевление». Мирра Андреева — о настрое перед US Open — 2026

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о настрое перед стартом розыгрыша женского турнира US Open — 2026.

«Не знаю, многое ли изменилось в том, как я подхожу к этому турниру. Я просто очень рада сыграть на последнем турнире «Большого шлема» в сезоне и снова приехать в Нью-Йорк, потому что мне здесь очень нравится играть. Сейчас я чувствую только воодушевление и счастье от того, что нахожусь здесь и могу выступать», — сказала Андреева на пресс-конференции US Open — 2026.

Мирра Андреева начнёт свой путь на турнире с матча с представительницей Индонезии Джаниче Чен (35-й номер рейтинга). Встреча запланирована на 30 августа.