Карлос Алькарас — о травме руки: первый месяц восстановления был самым сложным

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема, третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как проходил процесс его восстановления после травмы руки.

«Я бы сказал, что всё это продолжалось четыре месяца, четыре с половиной. Первый месяц был для меня довольно сложным, потому что не мог ничего делать правой рукой. Это было очень тяжело. Но в то же время наслаждался своим временем — был с семьёй, друзьями, находился дома.

Когда начал понемногу тренироваться, ещё не зная точно, когда вернусь, эти мысли было очень тяжело контролировать, потому что не знал, буду ли готов к Цинциннати, к US Open или пропущу весь американский отрезок сезона.

Именно с этими мыслями было сложнее всего справляться. Но в итоге мы здесь. Моей целью было как можно скорее восстановиться и больше не пропускать турниры. Поэтому я бы сказал, что эти навязчивые мысли были самой сложной частью всего процесса», – сказал Алькарас на пресс-конференции перед стартом US Open – 2026.