«Был рад, что просто попал в квалификацию». Нисикори — о последнем матче в карьере на ТБШ

Бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал поражение в своём последнем матч в карьере на турнире «Большого шлема». Нисикори уступил в финале квалификации к US Open – 2026 соотечественнику Рэи Сакамото со счётом 4:6, 6:7 (3:7).

«Мне повезло. Я был рад уже тому, что попал даже в квалификацию. Понимаю, довольно редко дают уайлд-кард игроку, который не выигрывал турнир «Большого шлема» и у которого нет ни одного титула на «Мастерсах». Поэтому я очень рад, что оказался здесь, думаю, Стэн Вавринка заслуживает этого. Он выиграл много турниров «Большого шлема», очень долго находится на этом уровне, продолжает бороться, я очень горжусь им и испытываю огромное уважение к тому, что он делает сейчас.

Мне бы очень хотелось победить в финале квалификации и попасть в основную сетку, но даже при этом я очень рад, что сыграл три матча — три хороших матча», – приводит слова Нисикори Punto De Break.

Ранее 36-летний Нисикори сообщил, что планирует завершить свою профессиональную теннисную карьеру после окончания сезона-2026.