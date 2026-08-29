«Очень приятно видеть его на US Open». Медведев — о возвращении Карлоса Алькараса в тур

Чемпион US Open — 2021, восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о возвращении испанца Карлоса Алькараса в тур после травмы руки. Алькарас сыграет на US Open — 2026, этот турнир станет для него первым с апреля.

«Конечно, не знаем подробностей его травмы, но думаю, если он здесь и собирается играть, значит, он и его команда уверены, что травма не усугубится. На мой взгляд, независимо от того, что произошло с его запястьем, я не знаю точно, в чём была проблема, неважно, сыграет он два или пять сетов, три или пять, потому что в матче до двух выигранных сетов тоже можно провести три партии. Если бы он не восстановился полностью, мог бы сыграть тай-брейк в третьем сете, вероятно, у него появилась бы боль. Не думаю, что дополнительные два сета станут серьёзной нагрузкой для его организма. Возможно, для всего тела ситуация другая, поскольку он долго не играл, но, вероятно, не для запястья, если оно уже восстановилось. Будет интересно посмотреть, как оно отреагирует на тяжёлый матч. Если почувствует боль, сможет сняться в любой момент.

Мне очень приятно видеть его здесь и на корте. Если будет возможность, обязательно посмотрю его матч. К тому же он играет против моего друга Романа [Сафиуллина], так что будет интересно. Надеюсь, он не почувствует боли и сможет играть свободно», — сказал Медведев на пресс-конференции US Open — 2026.