«Главное — сохранить свою идентичность». Алькарас — об изменениях в игре после травмы

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что не стал менять технику и стиль своей игры, несмотря на перенесённую травму руки.

«Ничего не менял. Делал всё то же самое. Я не менял ни технику, ни движения, ни то, как собираюсь играть. Я просто хотел почувствовать, что остаюсь самим собой. Думаю, это важно. Если бы я чувствовал, что мне нужно что-то изменить, чтобы вернуться сюда, я бы не смог здесь выступать. Для меня самое главное — сохранить свою идентичность, оставаться собой. Надеюсь на очень долгую карьеру, именно это было у меня в голове. Для меня это было важнее всего», — сказал Алькарас на пресс-конференции перед стартом US Open — 2026.