«Cделал всё необходимое, чтобы быть готовым». Алькарас — о возвращении в тур на US Open

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема, третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, почему принял решение выступить на US Open — 2026 после долгого отсутствия в туре из-за травмы руки.

«Понимал, что приехать сюда, на US Open, где матчи проходят до победы в трёх сетах и который станет первым турниром после такого долгого перерыва — огромный вызов. С точки зрения подготовки, вероятно, это был не идеальный момент. Но мы с моей командой считаем, что я готов. Решение было непростым. Я сделал всё необходимое, чтобы быть готовым.

Старался делать всё идеально — и на корте, и за его пределами — и чувствовать себя готовым. Мы проводили очень длительные и интенсивные тренировки, просто чтобы посмотреть, как моя кисть будет реагировать во время занятий и после таких тяжёлых тренировочных дней. Мы увидели, что всё в порядке, всё работает правильно, и решили, что пришло время возвращаться.

Думаю, для возвращения нет турнира лучше, чем US Open, чтобы почувствовать любовь и поддержку болельщиков, которые здесь всегда так тепло меня встречают», — сказал Алькарас на пресс-конференции перед стартом US Open — 2026.