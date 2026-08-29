Синнер — самый высокооплачиваемый теннисист года по версии Forbes, россиян нет в топ-10

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер лидирует в списке Forbes среди самых высокооплачиваемых теннисистов года. По оценкам журнала, он заработал порядка $ 58 млн, из которых $ 23 млн призовых.

В топ-3 списка также входят испанец Карлос Алькарас с $ 53,7 млн ($ 15,7 млн призовых) и американка Серена Уильямс с $ 40,1 млн ($ 0,1 млн призовых). Стоит отметить, что российские теннисисты не попали в десятку лучших игроков по данному показателю.

Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов 2026 года по версии журнала Forbes:

1. Янник Синнер (Италия) – $ 58 млн ($ 23 млн призовых на корте);

2. Карлос Алькарас (Испания) – $ 53,7 млн ($ 15,7 млн);

3. Серена Уильямс (США) – $ 40,1 млн ($ 0,1 млн);

4. Арина Соболенко (Беларусь) – $ 36,1 млн ($ 13,1 млн);

5. Кори Гауфф (США) – $ 35,5 млн ($ 7,5 млн);

6. Новак Джокович (Сербия) – $ 30,2 млн ($ 5,2 млн);

7. Чжэн Циньвэнь (Китай) – $ 22,6 млн ($ 0,6 млн);

8. Ига Швёнтек (Польша) – $ 20,5 млн ($ 5,5 млн);

9. Александр Зверев (Германия) – $ 18,7 млн ($ 13,7 млн);

10. Елена Рыбакина (Казахстан) – $ 17,4 млн ($ 11,4 млн).