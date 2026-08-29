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Даниил Медведев оценил шансы игроков на победу на US Open после снятия Синнера

Даниил Медведев оценил шансы игроков на победу на US Open после снятия Синнера
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Чемпион US Open – 2021, восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о шансах игроков на победу на US Open – 2026 после того, как с турнира снялся первый номер рейтинга АТР итальянец Янник Синнер.

«Думаю, всё зависит от ситуации. Если ты, например, Артюр Фис или Саша Зверев, то Артюр выиграл турнир в Цинциннати и сейчас находится в отличной психологической форме, а Саша в этом году сыграл в трёх финалах турниров «Большого шлема». Наверное, они действительно думают, что теперь у них стало больше шансов в отсутствие Янника и с учётом того, что Карлос [Алькарас] готов пока не на 100%.

Я же просто хочу найти свою игру и пройти несколько кругов. Ни о чём сумасшедшем не думаю. Но если говорить в целом, любой игрок, который проведёт две отличные недели, получит больше шансов, когда Янника здесь нет, потому что победить его — огромная задача. В этом году не так много игроков смогли это сделать.

Так что, конечно, сетка стала более открытой, чем раньше, но по-прежнему есть игроки, которые доходят до поздних стадий на каждом турнире и будут пытаться разрушить шансы остальных», – сказал Медведев на пресс-конференции US Open.

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