«Не лучший период». Соболенко высказалась о спаде в своей игре в сезоне-2026

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о периоде спада в своей игре в сезоне-2026.

– Когда игрок твоего уровня не показывает хороших результатов на протяжении последних нескольких турниров, люди начинают спрашивать: «Что не так с Ариной?». Есть ли какие-то проблемы с твоей игрой?

–Возможно, что-то не так с людьми. Я всегда уверена в себе. В этом и заключается красота спорта. Давайте бросим мне сложные вызовы — и я вернусь только сильнее. Это был не лучший период, не хочу оправдываться, но, очевидно, не хочу и говорить об этом периоде. Я сталкивалась с разными вещами, но кого это волнует, правда? Да, я не показывала свой максимум. Эти непростые уроки определённо сделают меня намного, намного сильнее, и я буду работать ещё усерднее. Работаю над своей психологической составляющей. Я пыталась перезагрузить сознание и вернуться более сильной, так что всё это только сделает меня сильнее. Это лишь вопрос времени — я вернусь, – сказала Соболенко на пресс-конференции US Open.