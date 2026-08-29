«Кого вообще волнует мнение людей?» Арина Соболенко — о критике своей экипировки

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в шуточной манере отреагировала на критику со стороны болельщиков формы, в которой она выступает на турнирах в сезоне-2026.

«Мне нравится практически всё в моей экипировке. Нравится, что она отличается от других. Нравится, что она смелая. Я слышала, что люди в интернете, вероятно, не в восторге от неё, но мне, честно говоря, всё равно. Для меня это забавно. Когда Nike выпускала довольно простую и стандартную форму, люди жаловались. Когда Nike сделала что-то действительно классное и весёлое, пытаясь вернуть это настроение, они тоже жалуются. Так что кого вообще волнует мнение людей, правда? (смеётся).

Для меня важно только, что мне она нравится. Для меня это очень весело. К тому же она отлично смотрится на фотографиях», — сказала Соболенко на пресс-конференции US Open.